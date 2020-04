Vivi e lascia vivere, il cast della fiction di Raiuno (Di mercoledì 22 aprile 2020) Dal convento allo street food: per Elena Sofia Ricci, smessi (momentaneamente) i panni di Suor Angela di Che Dio Ci Aiuti, è il momento di vestire quelli di una nuova protagonista di un'altra fiction di Raiuno. Vivi e lascia vivere, in onda da domani, giovedì 23 aprile 2020, la vede infatti al centro di un racconto in cui a dominare è il tema del cambiamento e della voglia di reagire.Ed è proprio quello che cercherà di fare la sua Laura Ruggero, donna sempre determinata e forte, ma data un po' troppo per scontata dalle persone che la circondano, fin quando un tragico evento avvolto in circostanze misteriose darà a lei ma anche al resto della sua famiglia l'input necessario per voltare pagina. Elena Sofia Ricci parla di Vivi e lascia vivere Vivi e lascia vivere, il cast della fiction di ... Leggi su blogo Bianca Nappi ci racconta di Vivi e lascia vivere : “Elena Sofia Ricci? Un’amica”

Vivi e lascia vivere - Massimo Ghini confessa : “Toni è un uomo solo”

