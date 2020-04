Truist rende noti risultati del primo trimestre 2020

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) 986 milioni di dollari di utile, ovvero 0,73$ di utile diluito per azione CHARLOTTE, North Carolina, 22 aprile/PRNewswire/Financial Corporation (NYSE: TFC) ha reso noto in data odierna l'utile deldel. L'utile netto disponibile per gli azionisti ordinari era pari a 986 milioni di dollari, un incremento del 31,6 per cento rispetto aldell'anno scorso. L'utile diluito per azione ordinaria neldelammontava a 0,73$, in calo del 24,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Idelcorrispondono a una redditività dell'attivo (ROA) dello 0,09 per cento su base annua, a una redditività del capitale investito (ROCE) del 6,58 per cento su base annua e a un coefficiente ROTCE (return on tangible common shareholders' equity) del 13,23 per cento su base ...