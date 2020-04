Stam | «Ripresa allenamenti il 4 maggio? È rischioso»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Jaap, ex difensore di Lazio e Milan, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Ecco le sue parole L'ex difensore di Lazio e Milan Jaapè intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Ecco le sue parole sull'emergenza coronavirus: «Non sono d'accordo: ègiocare anche senza pubblico, se un calciatore risultasse contagiato rischieremmo un effetto domino importante. E poi i tifosi si riunirebbero nelle case a vedere le partite, starebbero vicini, magari uno è positivo e si ricomincia peggio di prima. I calciatori vanno in campo, come fanno a non avere contatti?» SITUAZIONE IN OLANDA – «È una situazione molto pericolosa per tutto il mondo. Quando tutti potranno andare fuori la situazione migliorerà».