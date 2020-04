Mattarella vede Conte: serve solidarietà europea (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sergio Mattarella ha ricevuto Giuseppe Conte al Quirinale in vista del Consiglio europeo di domani. L'auspicio emerso, a quanto si apprende, è che dalla riunione dei leader Ue possa concretizzarsi la solidarietà europea necessaria per la ripartenza economica e sociale dei paesi colpiti dal virus. Leggi su agi Salvini vede Mattarella “Con Conte l’Italia non riparte”

Mattarella nel corso dell’incontro si è augurato di vedere il tema della solidarietà al centro del vertice sul Mes di domani. Un colloquio che si è tenuto con lo scopo di fare il punto sullo stato ...

