Latina, ‘fine della corsa’ per un 32enne che guidava da 13 anni con patente revocata: beccato dalla polizia stradale (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il 18 aprile, nell’effettuare dispositivi di controllo per il COVID-19, una Pattuglia della Polizia Stradale di Latina – nel comune di Latina fuori dal centro abitato, lungo la strada provinciale 45 – ha sorpreso un conducente alla guida di un’autovettura di un suo amico senza un giustificato motivo. patente revocata DA BEN 13 anni: MA LUI NE HA 32 Da accertamenti su strada gli operatori della Polizia Stradale verificavano che l’utente era sprovvisto della patente di guida in quanto revocata dal 2007 e l’autovettura che conduceva era priva della prescritta copertura assicurativa. Al 32enne, originario di Sezze, venivano contestate tre infrazioni al Codice della Strada riguardanti la guida sena patente, la mancanza della prescritta assicurazione dell’auto e mancanza di giustificato motivo in violazione alle disposizione per il COVID-19, per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il 18 aprile, nell’effettuare dispositivi di controllo per il COVID-19, una PattugliaPolizia Stradale di– nel comune difuori dal centro abitato, lungo la strada provinciale 45 – ha sorpreso un conducente alla guida di un’autovettura di un suo amico senza un giustificato motivo.DA BEN 13: MA LUI NE HA 32 Da accertamenti su strada gli operatoriPolizia Stradale verificavano che l’utente era sprovvistodi guida in quantodal 2007 e l’autovettura che conduceva era privaprescritta copertura assicurativa. Al, originario di Sezze, venivano contestate tre infrazioni al CodiceStrada riguardanti la guida sena, la mancanzaprescritta assicurazione dell’auto e mancanza di giustificato motivo in violazione alle disposizione per il COVID-19, per ...

CorriereCitta : Latina, ‘fine della corsa’ per un 32enne che guidava da 13 anni con patente revocata: beccato dalla polizia stradal… - tonylive1978 : RT @HappycasaNBB: [2?/20] NBBack to hug ?? ?? Torneremo ad abbracciarci come.... dopo la tripla di Muro in gara 5 playoff 2008 contro Latina… - beatritzsche : Dopo quel cazzo di video di De Luca sono tentata di aspettare la fine della lezione di storia dell'America Latina p… - JorioAntonio : RT @HappycasaNBB: [2?/20] NBBack to hug ?? ?? Torneremo ad abbracciarci come.... dopo la tripla di Muro in gara 5 playoff 2008 contro Latina… - PasquinoSalento : RT @HappycasaNBB: [2?/20] NBBack to hug ?? ?? Torneremo ad abbracciarci come.... dopo la tripla di Muro in gara 5 playoff 2008 contro Latina… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina ‘fine Degrado senza fine ai Gricilli - Foto 1 di 10 latinaoggi.eu