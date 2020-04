La storia delle mail di Gates | dell’OMS e del laboratorio di Wuhan hackerate

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Washington Post e altri giornali americani raccontano oggi che degli hacker avrebbero pubblicato quasi 25mila indirizzi e-e password apparentemente appartenenti al National Institutes of Health, all’Organizzazione mondiale della sanità, allaFoundation e ad altri gruppi che lavorano per combattere la pandemia di Coronavirus, citando Rita Katz e il SITE Intelligence Group. Ladi, OMS e deldiRita Katz ha scritto su Twitter che l’hack è stato effettuato nei confronti nell’NIH, del WHO, dei CDC, dellaFoundation e delInstitute of Virology e che i gruppi neonazisti stanno facendo girare i contenuti dei database presuntamente violati. SITE sostiene di non essere in grado di verificare se gli indirizzi e-e le password siano autentici, ma le informazioni sono state rilasciate ...