Istruzione | 80 mln per acquisto pc e tablet | bando “agile” per le scuole

"Per non lasciare nessuno indietro abbiamo stanziato ulteriori 80 milioni di euro a valere sulle risorse PON destinati proprio all'acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet, dedicati alle scuole del I ciclo". Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso del question Time "70 milioni di euro, stanziate con l'articolo 120 del decreto-legge n. 18 per consentire alle istituzioni scolastiche di dotarsi di strumenti digitali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti". "Queste risorse – ha sottolineato – divengono accessibili attraverso un bando agile partecipando al quale le scuole potranno ricevere risorse immediatamente spendibili. L'elenco delle istituzioni a cui saranno assegnate sarà redatto sulla base di indicatori socioeconomici, del livello di disagio ...

Da subito - ha aggiunto Azzolina - il Governo ha adottato interventi urgenti per assicurare sia il diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito ... Ore 8.44 - Catalfo: Entro il 30 aprile ...

