In World of Warcraft sono presenti delle fake news pubblicate dalla Crociata Scarlatta (Di mercoledì 22 aprile 2020) I giocatori di World of Warcraft devono spesso affrontare diversi combattimenti con divinità, mostri e draghi, ma a quanto pare i fan hanno trovato una nuova minaccia mentre aspettano l'arrivo della nuova espansione, Shadowlands. La minaccia si traduce nel ritorno della fazione Crociata Scarlatta, vecchi nemici risalenti al lancio del gioco.Ebbene, a quanto pare questa fazione è ritornata con una strategia completamente nuova, ovvero diffondere fake news. I giocatori hanno combattuto la Crociata Scarlatta per oltre un decennio; al momento del lancio, questa fazione era di natura militare e religiosa, dedicata all'uccisione di tutti i non morti all'interno del regno. Il problema è che questi morti erano stati liberati dal Re dei Lich che ne aveva fatto un vero e proprio esercito. In seguito i non morti sono riusciti a diventare esseri con una propria morale che altro ...

World of Warcraft : Shadowlands - prova

World of Warcraft : il nuovo dungeon endgame Torghast è un mix tra un MMO e roguelike (Di mercoledì 22 aprile 2020) I giocatori diofdevono spesso affrontare diversi combattimenti con divinità, mostri e draghi, ma a quanto pare i fan hanno trovato una nuova minaccia mentre aspettano l'arrivo della nuova espansione, Shadowlands. La minaccia si traduce nel ritorno della fazione, vecchi nemici risalenti al lancio del gioco.Ebbene, a quanto pare questa fazione è ritornata con una strategia completamente nuova, ovvero diffondere. I giocatori hanno combattuto laper oltre un decennio; al momento del lancio, questa fazione era di natura militare e religiosa, dedicata all'uccisione di tutti i non morti all'interno del regno. Il problema è che questi morti erano stati liberati dal Re dei Lich che ne aveva fatto un vero e proprio esercito. In seguito i non mortiriusciti a diventare esseri con una propria morale che altro ...

I giocatori di World of Warcraft devono spesso affrontare diversi combattimenti con divinità, mostri e draghi, ma a quanto pare i fan hanno trovato una nuova minaccia mentre aspettano l'arrivo della ...

World of Warcraft: Shadowlands – Provato

Sebbene sia davvero difficile mettere d’accordo i fan di World of Warcraft su qualcosa, i vari giocatori hanno trovato un punto di contatto dopo tanto tempo: Battle for Azeroth, purtroppo, non è stata ...

I giocatori di World of Warcraft devono spesso affrontare diversi combattimenti con divinità, mostri e draghi, ma a quanto pare i fan hanno trovato una nuova minaccia mentre aspettano l'arrivo della nuova espansione, Shadowlands.