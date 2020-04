Hunger Games, il prequel della saga è ufficiale - (Di giovedì 23 aprile 2020) Niccolò Sandroni Hunger Games, una delle saghe letterarie e cinematografiche più apprezzate dal pubblico, torna con una storia prequel. Dopo il libro anche il film è in arrivo La storia distopica di Hunger Games avrà un nuovo capitolo prequel: dopo il libro in uscita a maggio, arriverà anche il film. Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes Dopo The Hunger Games, racconto che ha dato inizio alla serie di libri e di film, La ragazza di fuoco e Il canto della rivolta, che al cinema è stato diviso in due parti, ecco The Ballad of Songbirds and Snakes. Il libro, come i precedenti, è scritto da Suzanne Collins ed è previsto per un’uscita nelle librerie il prossimo 19 maggio. La storia questa volta sarà incentrata su Coriolanus Snow, personaggio che abbiamo già avuto modo di conoscere in ... Leggi su ilgiornale The Ballad of Songbirds and Snakes - Lionsgate al lavoro sul prequel di Hunger Games

Hunger Games | la Lionsgate ufficializza la realizzazione di un prequel

