Gli scheletri nell’armadio dell’Olanda

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Nell’analisi e nella trattazione economica quotidiana il debito pubblico è ritenuto il centro di ogni discorso sulle possibilità di uno Stato di risolvere i rapporti con le sue fonti di finanziamento. Gli articoli, le discussioni e gli ammonimenti sul debito pubblico italiano e le trattazioni a riguardo in sede europea non si contano più e sono assai noti. Meno discusso ma ugualmente importante sul piano concreto è il tema del debito privato, che in Europa è una problematica che coinvolge in prima fila i falchi del rigore. Proprio così: i guardiani dell’austerità sui conti pubblici hanno contesti finanziari interni destabilizzati dalla rischiosa accumulazione di debito privato, fattore di criticità ora che, a causa della crisi economica da coronavirus, le ...