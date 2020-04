È stata la bellissima Greta Fournier di “Un posto al sole” | che fine ha fatto Cristina

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Nelle puntate in replica di Unal Sole è tornato uno dei personaggi più chiacchierati, lae subdola, impersonata dall’attriceD’Alberto. La moglie di Roberto Ferri èprotagonista delle trame della soap opera partenopea dal 2009 al 2015, insidiando la leadership di Marina Giordano, l’altra donna del perfido direttore dei Cantieri Flegrei. Ma cheha’?D’Alberto Rocaspena, questo il nome dell’attrice che per sedici anni ha recitato nella soap ”Unal sole” è una modella e attrice. Figlia di madre spagnola e di padre veneto, è nata a Feltre, in provincia di Belluno, nel 1977. Appassionata di cucina e di alimentazione sana, l’attrice è molto sportiva. Gioca a tennis e a pallavolo, ed è tifosissima ...