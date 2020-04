Coronavirus, gli scienziati confermano: “L’immunità di gregge è un mito, rischio epidemie cicliche” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Da una revisione di dati di riviste mediche internazionali e di ricerche universitarie è emerso che se si optasse per l’immunità di gregge, rinunciando a tutte le misure ed esponendo la popolazione al virus allo scopo di costruire un’immunità naturale, si rischierebbero epidemie cicliche di COVID-19 e anche di altri ceppi. Secondo la responsabile del progetto, Raina MacIntyre, a capo del Programma di ricerca sulla biosicurezza dell’Università del New South Wales, “l’immunità di gregge è un mito. Ha una connotazione di eugenica“: “Si avrebbe un forte aumento dei contagi con poco vantaggio a cui seguirebbe la necessità di più lockdown, perché il sistema sanitario sarebbe troppo gravemente impattato“. “Si avrebbe metà della forza lavoro in malattia o in ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - bonus famiglia da 500 euro. A chi spetta e come richiederlo

Da Le Iene gli studi del professor Didier Raoult a base di idroclorochina per combattere il coronavirus

Coronavirus - deputati tedeschi manifestano a sostegno dell’Italia in vista del Consiglio europeo. Schulz : “L’Ue ha bisogno di titoli comuni” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Da una revisione di dati di riviste mediche internazionali e di ricerche universitarie è emerso che se si optasse per l’immunità di, rinunciando a tutte le misure ed esponendo la popolazione al virus allo scopo di costruire un’immunità naturale, si rischierebberocicliche di COVID-19 e anche di altri ceppi. Secondo la responsabile del progetto, Raina MacIntyre, a capo del Programma di ricerca sulla biosicurezza dell’Università del New South Wales, “l’immunità diè un. Ha una connotazione di eugenica“: “Si avrebbe un forte aumento dei contagi con poco vantaggio a cui seguirebbe la necessità di più lockdown, perché il sistema sanitario sarebbe troppo gravemente impattato“. “Si avrebbe metà della forza lavoro in malattia o in ...

NicolaPorro : “Sei un fascista!”. Al tempo del #coronavirus questa accusa viene utilizzata contro chi vorrebbe la riapertura. Il… - luigidimaio : Ancora solidarietà nei confronti del nostro popolo. Anche la Slovacchia ci ha donato materiale sanitario. Il minis… - _arianna : Gli studi citati dal Nobel (??) Montagnier a supporto della sua tesi su virus fabbricato in laboratorio e presenza H… - coluicheveglia : A che punto siamo con i valori R0 e Rt del #Coronavirus? I risultati del lockdown si vedono? Cosa dicono gli espert… - Musso___ : RT @giuslit: Il banchiere centrale olandese ripete che loro non sono là per chiudere gli spread. Ed indica la via del #MES. Di nuovo #ciaon… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus, gli aggiornamenti di martedì 21 aprile - Cronaca Carate Brianza Il Cittadino di Monza e Brianza Netflix "ringrazia" il coronavirus: boom di nuovi abbonati

Tra l'altro, abbiamo anche visto che la quarantena non blocca necessariamente del tutto la creatività, grazie anche alla tecnologia moderna - in particolare internet ad alta velocità e gli smartphone ...

‘Garanzia Italia’: Sace lancia un portale per la liquidità

garantirà i prestiti alle attività economiche danneggiate dal Covid-19, è pienamente operativa con ‘Garanzia Italia’. Come spiega un comunicato, il rilascio delle garanzie a favore delle banche, già ...

Tra l'altro, abbiamo anche visto che la quarantena non blocca necessariamente del tutto la creatività, grazie anche alla tecnologia moderna - in particolare internet ad alta velocità e gli smartphone ...garantirà i prestiti alle attività economiche danneggiate dal Covid-19, è pienamente operativa con ‘Garanzia Italia’. Come spiega un comunicato, il rilascio delle garanzie a favore delle banche, già ...