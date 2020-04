Cassano: «Ho buttato via il mio talento. Su Totti, Vieri e Collina dico che…» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Antonio Cassano ha parlato a Casa Sky Sport toccando diversi temi: queste le parole dell’ex attaccante della Roma Antonio Cassano ha parlato durante l’ultima puntata di “Casa Sky Sport”. Questi i temi toccati da FantAntonio. talento buttato VIA – «Negli ultimi probabilmente sono stato il miglior talento e un po’ mi sono buttato via. Fare il professionista è un conto, litigare con tutti tutto il giorno è un’altra cosa, genio e sregolatezza sì ma fino a un certo punto. Tante volte ho oltrepassato il limite». RAMMARICO – «Il mio più grande rammarico è quando, a 23 anni, vai al Real Madrid e non sfruttare quell’occasione. Tutti pagherebbero di tasca loro per andare nei Galacticos, è stata la maggior scemenza del calcio, mi sono bruciato. C’erano Ronaldo, Zidane, ho ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Antonioha parlato a Casa Sky Sport toccando diversi temi: queste le parole dell’ex attaccante della Roma Antonioha parlato durante l’ultima puntata di “Casa Sky Sport”. Questi i temi toccati da FantAntonio.VIA – «Negli ultimi probabilmente sono stato il migliore un po’ mi sonovia. Fare il professionista è un conto, litigare con tutti tutto il giorno è un’altra cosa, genio e sregolatezza sì ma fino a un certo punto. Tante volte ho oltrepassato il limite». RAMMARICO – «Il mio più grande rammarico è quando, a 23 anni, vai al Real Madrid e non sfruttare quell’occasione. Tutti pagherebbero di tasca loro per andare nei Galacticos, è stata la maggior scemenza del calcio, mi sono bruciato. C’erano Ronaldo, Zidane, ho ...

