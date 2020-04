Avanti un altro: Paolo Bonolis ha avuto un incontro con un fantasma (Di mercoledì 22 aprile 2020) Paolo Bonolis e le dirette su IG In questi giorni di quarantena Paolo Bonolis, conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin si sta dedicando molto ai suoi follower realizzando quasi ogni giorno delle dirette su Instagram. Un profilo che nell’ultimo mese ha avuto un aumento esponenziale di seguaci al punto di raggiungere quasi un milione. Durante un nuovo confronto con essi, il professionista romano ha fatto una confessione inaspettata di qualcosa accaduto tanti anni fa, ovvero quando muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo. A quanto pare il marito di Sonia Bruganelli ha vissuto un’esperienza extrasensoriale. A tu per tu con un fantasma? Durante una delle ultime dirette Instagram realizzate da Paolo Bonolis, un follower gli ha chiesto se davvero aveva in casa in fantasma. A quel punto il conduttore di Avanti un altro, al momento in replica, ha confermato la vicenda ... Leggi su kontrokultura "Avanti un altro!" - Paolo Bonolis se ne va?

“Spero che i cani non diventano obesi come i tuoi figli” : Paolo Bonolis - orrore sul conduttore di Avanti un altro [FOTO]

"Avanti un altro!" - Paolo Bonolis : incontro shock con un fantasma (Di mercoledì 22 aprile 2020)e le dirette su IG In questi giorni di quarantena, conduttore diune Ciao Darwin si sta dedicando molto ai suoi follower realizzando quasi ogni giorno delle dirette su Instagram. Un profilo che nell’ultimo mese haun aumento esponenziale di seguaci al punto di raggiungere quasi un milione. Durante un nuovo confronto con essi, il professionista romano ha fatto una confessione inaspettata di qualcosa accaduto tanti anni fa, ovvero quando muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo. A quanto pare il marito di Sonia Bruganelli ha vissuto un’esperienza extrasensoriale. A tu per tu con un? Durante una delle ultime dirette Instagram realizzate da, un follower gli ha chiesto se davvero aveva in casa in. A quel punto il conduttore diun, al momento in replica, ha confermato la vicenda ...

c_appendino : Ho visto che in molti mi avete scritto apprezzando il format dove rispondo alle domande che mi fate sui vari canali… - GuidiB_Ale : RT @Giulio_Tremonti: “Un passo in avanti”… verso il falso. Di nuovo Monti. Con una colonnina apparsa sul Corriere della sera del 21 aprile… - Rinoberto61 : RT @LMassenz: Altro che bufale sul 5G, io sono più avanti: mi sono offerto volontario per sperimentare il 6G, pare che faccia ricrescere i… - AvvocatoLorenti : RT @Giulio_Tremonti: “Un passo in avanti”… verso il falso. Di nuovo Monti. Con una colonnina apparsa sul Corriere della sera del 21 aprile… - KontroKulturaa : Avanti un altro: Paolo Bonolis ha avuto un incontro con un fantasma - -