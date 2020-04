Test sierologici in Toscana, dopo il caos Rossi manda i kit. Ma incombe lo stop di Roma (Di martedì 21 aprile 2020) FIRENZE, «Sì certo, abbiamo visto l’ordinanza sui sierologici, signora. I Test gratuiti estesi a tutti coloro che lavorano a contatto col pubblico. Davvero una bella iniziativa. E ci piacerebbe tanto poterle dare un appuntamento, il fatto è che c’è un piccolo intoppo: la Regione non ci ha ancora fornito i kit, e neppure fatto firmare il contratto. Noi non sappiamo che dirle». sierologici, si parte. Anzi no, forse sì, chi lo sa. Perché questa risposta ieri se la sono sentita ripetere per tutta la mattina migliaia di toscani dai call center di quasi tutti i 40 laboratori privati a cui la Toscana ha affidato il compito di svolgere 240 mila Test rapidi, gli esami del sangue utili a scovare gli anticorpi del virus e con cui Enrico Rossi vorrebbe avviare uno screening di massa sulla popolazione.Il pasticcio Obiettivo: capire ... Leggi su iltirreno.gelocal Sospesi i test sierologici gratuiti in ospedali di Sesto e Milano : “Arrivate troppe richieste”

La complicata questione dei test sierologici

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Toti : “Sui test sierologici siamo in ritardo” (Di martedì 21 aprile 2020) FIRENZE, «Sì certo, abbiamo visto l’ordinanza sui, signora. Igratuiti estesi a tutti coloro che lavorano a contatto col pubblico. Davvero una bella iniziativa. E ci piacerebbe tanto poterle dare un appuntamento, il fatto è che c’è un piccolo intoppo: la Regione non ci ha ancora fornito i kit, e neppure fatto firmare il contratto. Noi non sappiamo che dirle»., si parte. Anzi no, forse sì, chi lo sa. Perché questa risposta ieri se la sono sentita ripetere per tutta la mattina migliaia di toscani dai call center di quasi tutti i 40 laboratori privati a cui laha affidato il compito di svolgere 240 milarapidi, gli esami del sangue utili a scovare gli anticorpi del virus e con cui Enricovorrebbe avviare uno screening di massa sulla popolazione.Il pasticcio Obiettivo: capire ...

pietroraffa : Serve una conferenza stampa del premier, tenuta a un orario normale In cui si indichi il percorso di riapertura.… - emenietti : non è ancora il momento di riporre troppe aspettative nei test sierologici, e la storia della 'patente di immunità'… - regionetoscana : #covid19 #coronvirus A chi sono destinati i test sierologici rapidi e dove vengono effettuati, nell'ordinanza 39 di… - Phabolous : @CinsisterCinzia @disinformatico ecco, quello che odio. Mostrami dove 'ho detto di non usarla' e ti bonifico 100k.… - CanaveseNews : Coronavirus in Piemonte, disco verde della Regione a 70mila test sierologici sul personale sanitario - {PERMALINK -

Ultime Notizie dalla rete : Test sierologici La complicata questione dei test sierologici Il Post Covid19, Asp Trapani, al via test sierologici per medici di base e pediatri

18:11Covid19, Asp Trapani, al via test sierologici per medici di base e pediatri 18:11Covid19 in Italia, 2729 positivi e 534 morti nelle ultime 24 ore (I DATI) 18:05Coronavirus, a Baucina collegamento ...

Cellino, dopo il test sierologico positivo i due tamponi: è negativo al Covid

Il test sierologico ha dato esito positivo, i due tamponi esito negativo. Mistero su Massimo Cellino che domenica scorsa aveva annunciato da Cagliari, dove è rientrato da alcune settimane, di essere ...

18:11Covid19, Asp Trapani, al via test sierologici per medici di base e pediatri 18:11Covid19 in Italia, 2729 positivi e 534 morti nelle ultime 24 ore (I DATI) 18:05Coronavirus, a Baucina collegamento ...Il test sierologico ha dato esito positivo, i due tamponi esito negativo. Mistero su Massimo Cellino che domenica scorsa aveva annunciato da Cagliari, dove è rientrato da alcune settimane, di essere ...