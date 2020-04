Sull' Rsa Lucchi di Crema accuse infondate

Leggi su agi

(Di martedì 21 aprile 2020) "Personale sempre conforme, in qualità e quantità, agli standard prescritti da Regione Lombardia. Visite dei familiari sospese fin dal 23 febbraio. E tamponi eseguiti fin dal 13 marzo, non appena resi disponibili da ATS Val Padana". La Fondazione Benefattorischi, che gestisce le RSA C.di, replica "con forza" alle asserzioni di una sua operatrice sociosanitaria circolate in questi giornia stampa. "Rivelano esclusivamente ignoranza e arroganza", scrivono in una nota la presidente, Bianca Baruelli, e il direttore generale, Gian Paolo Foina, che sostengono come sia dimostrata "lazza di affermazioni gravissime". Innanzitutto, eccepiscono i vertici della Fondazione, "non corrisponde assolutamente al vero l'affermazione secondo cui la donna sarebbe 'una dei 5 dipendenti, più un medico, che si prendono cura di 200 ospiti'". ...