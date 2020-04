Report: protocollo Ferrari, i nemici del Papa (Di martedì 21 aprile 2020) Come stanno gestendo il rientro in azienda alla Ferrari? Lo racconta Michele Buono nell'anteprima della puntata di Report. Back on track di Michele Buono In Ferrari stanno lavorando al progetto back on track, per far ripartire in sicurezza l'azienda, preservando il valore umano ovvero i dipendenti stessi. Il piano per lavorare in sicurezza si affina giorno per giorno, dall'ingresso in azienda col tappetino che disinfetta le suole delle scarpe, percorsi ben definiti, (...) - Media / Ferrari, Report, Inchiesta, , Rai Tre, Papa Francesco Leggi su feedproxy.google Report - puntata 20 Aprile 2020 : coronavirus - attacchi al Papa - protocollo Ferrari e focus Piemonte (Di martedì 21 aprile 2020) Come stanno gestendo il rientro in azienda alla? Lo racconta Michele Buono nell'anteprima della puntata di. Back on track di Michele Buono Instanno lavorando al progetto back on track, per far ripartire in sicurezza l'azienda, preservando il valore umano ovvero i dipendenti stessi. Il piano per lavorare in sicurezza si affina giorno per giorno, dall'ingresso in azienda col tappetino che disinfetta le suole delle scarpe, percorsi ben definiti, (...) - Media /, Inchiesta, , Rai Tre,Francesco

In Ferrari stanno lavorando al progetto back on track, per far ripartire in sicurezza l'azienda, preservando il valore umano ovvero i dipendenti stessi. Il piano per lavorare in sicurezza si affina ...

Stasera in tv – Report, le anticipazioni del 20 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 20 aprile, con la puntata di Report su Raitre: ecco le anticipazioni di oggi Ancora un appuntamento ... dietro soltanto alla Lombardia per nuovi casi ...

In Ferrari stanno lavorando al progetto back on track, per far ripartire in sicurezza l'azienda, preservando il valore umano ovvero i dipendenti stessi. Il piano per lavorare in sicurezza si affina ...