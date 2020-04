Reddito di cittadinanza | domande anche sul sito Inps

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 aprile 2020) Con il messaggio n. 1681 del 20 aprile 2020, l’amplia le modalità di richiesta dele della Pensione di. “Alla luce del particolare momento che sta attraversando il Paese e della necessità di limitare gli spostamenti delle persone per meglio fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19”, d’ora in poi leper i due sussidi possono essere presentateattraverso ilistituzionale dell’, come per avviene per tutte le richieste di prestazioni erogate dall’Istituto.e pensione di, modalità di presentazione delleFinora, ledie Pensione dipotevano essere presentate: tramite Poste Italiane S.p.A; accedendo, tramite SPID, aldi.gov.it; presso i centri di assistenza fiscale (caf); presso i ...