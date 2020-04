"Rassegni le dimissioni, lei è un esperimento malriuscito". Bagnai mette alle strette Conte: al via il countdown? (Di martedì 21 aprile 2020) Giuseppe Conte messo alle strette. In Aula al Senato il premier riceve solo contestazioni, tanto da spingere Alberto Bagnai a un aut aut: "A questo punto - esordisce il senatore della Lega - la situazione è chiara: tutti vedono che chiunque sarebbe meglio di lei, signor primo ministro... Non so se, come alcuni dicono, il virus sia il risultato di un esperimento malriuscito. Lei certamente lo è... E con il massimo rispetto per il lavoratore da cui è sfuggito, mi preme dirlo che per l'igiene quella democrazia che lei così apertamente disprezza, è necessario che lei Rassegni le dimissioni''. Nel mirino dell'invettiva i "mezzi antidemocratici" con cui Conte sta guidando un Paese e che lui stesso sembra voler giustificare con il fine ultimo "della tutela della salute". Ma non è così che funziona la democrazia. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020) Giuseppe Conte messostrette. In Aula al Senato il premier riceve solo contestazioni, tanto da spingere Albertoa un aut aut: "A questo punto - esordisce il senatore della Lega - la situazione; chiara: tutti vedono che chiunque sarebbe meglio di lei, signor primo ministro... Non so se, come alcuni dicono, il virus sia il risultato di un. Lei certamente lo;... E con il massimo rispetto per il lavoratore da cui; sfuggito, mi preme dirlo che per l'igiene quella democrazia che lei così apertamente disprezza,; necessario che leile''. Nel mirino dell'invettiva i "mezzi antidemocratici" con cui Conte sta guidando un Paese e che lui stesso sembra voler giustificare con il fine ultimo "della tutela della salute". Ma non; così che funziona la democrazia.

Adnkronos : #Coronavirus, #Bagnai: 'Conte rassegni le dimissioni' - Giorgiolaporta : ‘È necessario che lei per il bene della democrazia rassegni al più presto le dimissioni’. Grandissimo #Bagnai, asfa… - GAngrilli : RT @Tizzy44196287: Chiunque sarebbe meglio di lei Non so se il virus è il risultato di un esperimento mal riuscito Lei certamente lo è xl’… - giovgiorgetti : RT @Giorgiolaporta: ‘È necessario che lei per il bene della democrazia rassegni al più presto le dimissioni’. Grandissimo #Bagnai, asfalta… - Sissi32861168 : RT @Tizzy44196287: Chiunque sarebbe meglio di lei Non so se il virus è il risultato di un esperimento mal riuscito Lei certamente lo è xl’… -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegni dimissioni Bagnai contro Conte: "Esperimento malriuscito, rassegni le dimissioni" ilGiornale.it Bagnai contro Conte: "Esperimento malriuscito, rassegni le dimissioni"

Non so se, come alcuni dicono, il virus sia il risultato di un esperimento malriuscito. Lei certamente lo è ed è necessario che rassegni le dimissioni". Lo ha dichiarato il senatore della Lega, ...

Alberto Bagnai mette alle strette Giuseppe Conte: "Rassegni le dimissioni, lei è un esperimento malriuscito"

Lei certamente lo è... E con il massimo rispetto per il lavoratore da cui è sfuggito, mi preme dirlo che per l'igiene quella democrazia che lei così apertamente disprezza, è necessario che lei ...

Non so se, come alcuni dicono, il virus sia il risultato di un esperimento malriuscito. Lei certamente lo è ed è necessario che rassegni le dimissioni". Lo ha dichiarato il senatore della Lega, ...Lei certamente lo è... E con il massimo rispetto per il lavoratore da cui è sfuggito, mi preme dirlo che per l'igiene quella democrazia che lei così apertamente disprezza, è necessario che lei ...