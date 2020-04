Rapina, evasione, droga, spaccio e bomba: virus non ferma crimine straniero (Di martedì 21 aprile 2020) Non ci sono ‘quarantene’ che tengano: le dinamiche criminali trovano spesso nuova linfa e sono rafforzate nell’incontro con malavitosi stranieri. Esemplificativo è, in tal senso, il report delle operazioni di arresto del crimine e di ripristino della legalità diffuso dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli e riferito alle operazioni condotte nelle ultime ore. VARCATURO – I Carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato un 36enne di origini algerine – già noto alle Forze dell’Ordine – in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli. Il 36enne è stato sorpreso all’interno di un ricovero per senza tetto: notata la pattuglia ha provato a fuggire ma è stato immediatamente bloccato. Da una verifica in banca dati è risultato destinatario di un’ordinanza di ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 21 aprile 2020) Non ci sono ‘quarantene’ che tengano: le dinamiche criminali trovano spesso nuova linfa e sono rafforzate nell’incontro con malavitosi stranieri. Esemplificativo è, in tal senso, il report delle operazioni di arresto dele di ripristino della legalità diffuso dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli e riferito alle operazioni condotte nelle ultime ore. VARCATURO – I Carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato un 36enne di origini algerine – già noto alle Forze dell’Ordine – in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli. Il 36enne è stato sorpreso all’interno di un ricovero per senza tetto: notata la pattuglia ha provato a fuggire ma è stato immediatamente bloccato. Da una verifica in banca dati è risultato destinatario di un’ordinanza di ...

Da una verifica in banca dati è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina impropria ed evasione. Il 22 marzo scorso aveva rapinato un connazionale ...

