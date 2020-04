Piazza Affari in profondo rosso. Crollo petrolio zavorra mercati (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Giornata drammatica per Piazza Affari e le altre borse europee, che scambiano in netto calo, guardando con preoccupazione alla spirale ribassista che ha investito il mercato petrolifero. Il greggio sta crollando con il Brent che viaggia sotto i 20 dollari, in perdita di oltre il 28% ed il prezzo WTI pressoché dimezzato a 12 dollari (-130%). Nessun sollievo dal miglioramento dell’indice ZEW tedesco, risalito a 28,2 punti. In calo il cambio Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,084. Ancora in salita lo spread, che si posiziona a +243 punti base, con un incremento di 5 punti, a fronte di un rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,96%. Tra gli indici di Eurolandia sensibili perdite per Francoforte, in calo del 2,24%, in apnea Londra, che arretra dell’1,72%, tonfo di Parigi, che mostra una caduta del 2,33%. A picco Piazza Affari, con il FTSE ... Leggi su quifinanza Borse in rosso dopo il crash del petrolio. A Piazza Affari giù i titoli oil

Crolla il petrolio - prezzo in negativo per il Wti. Piazza Affari piatta - risale lo spread

