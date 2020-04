Netflix mette a disposizione una selezione di documentari didattici per tutti (Di martedì 21 aprile 2020) Netflix ha deciso di mettere a disposizione una selezione di documentari sul canale YouTube US per tutti. Da molti anni, Netflix permette agli insegnanti di proiettare documentari nelle loro aule. Tuttavia, questo non è possibile con le scuole chiuse perciò Netflix ha deciso di mettere a disposizione una selezione di documentari sul canale YouTube US di Netflix. Ogni titolo ha a disposizione anche delle risorse didattiche, che possono essere utilizzate sia dagli studenti che dagli insegnanti. I documentari disponibili trattano una serie di tematiche educative diverse: da approfondimenti sull'arte, la scienza e la filosofia del design con Abstract: The Art of Design, alle incredibile scoperte e curiosità sul nostro pianeta e sulle più remote zone selvagge del ... Leggi su movieplayer Netflix mette su Youtube 10 documentari gratuiti - ci sono anche Our Planet e 13th (Di martedì 21 aprile 2020)ha deciso dire aunadisul canale YouTube US per. Da molti anni,peragli insegnanti di proiettarenelle loro aule. Tuttavia, questo non è possibile con le scuole chiuse perciòha deciso dire aunadisul canale YouTube US di. Ogni titolo ha aanche delle risorse didattiche, che possono essere utilizzate sia dagli studenti che dagli insegnanti. Idisponibili trattano una serie di tematiche educative diverse: da approfondimenti sull'arte, la scienza e la filosofia del design con Abstract: The Art of Design, alle incredibile scoperte e curiosità sul nostro pianeta e sulle più remote zone selvagge del ...

