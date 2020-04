Maltempo, in Abruzzo piove da 48 ore: allagamenti sulla costa, grosso albero cade su due auto, tragedia sfiorata a Pescara [FOTO] (Di martedì 21 aprile 2020) L’ondata di Maltempo in atto sta colpendo duramente l’Abruzzo, dove piove ormai da quasi 48 ore. Il Maltempo sta flagellando tutta la regione da nord a sud. piove ininterrottamente soprattutto sulla costa dove si registra qualche allagamento, senza pero’ particolari problemi. A Pescara tragedia sfiorata nella serata di ieri quando in via Sacco un albero di grosse dimensioni si e’ abbattuto su due auto parcheggiate sulla strada e dove fortunatamente non c’era nessuno. Per la rimozione del tronco che ha distrutto le due vetture i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare l’autogru. Maltempo anche nelle zone interne, con le temperature che in tutta la regione sono scese di diversi gradi rispetto alla scorsa settimana quando c’era stato un anticipo di estate con punte anche di +22-23°C. Diverse Amministrazioni locali hanno emanato Ordinanze ... Leggi su meteoweb.eu Allerta meteo gialla Abruzzo - Marche - Molise/ Ancora maltempo al centrosud

Maltempo Abruzzo : 24 ore di pioggia nel pescarese - fiume Sinello osservato speciale

Maltempo - Sud sott’acqua per il Ciclone-Bomba : gravi danni. L’Allerta Meteo si sposta al Centro - allarme in Abruzzo [MAPPE] (Di martedì 21 aprile 2020) L’ondata diin atto sta colpendo duramente l’, doveormai da quasi 48 ore. Ilsta flagellando tutta la regione da nord a sud.ininterrottamente soprattuttodove si registra qualche allagamento, senza pero’ particolari problemi. A Pescara tragedia sfiorata nella serata di ieri quando in via Sacco undi grosse dimensioni si e’ abbattuto su due auto parcheggiatestrada e dove fortunatamente non c’era nessuno. Per la rimozione del tronco che ha distrutto le due vetture i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare l’autogru.anche nelle zone interne, con le temperature che in tutta la regione sono scese di diversi gradi rispetto alla scorsa settimana quando c’era stato un anticipo di estate con punte anche di +22-23°C. Diverse Amministrazioni locali hanno emanato Ordinanze ...

Ossmeteobargone : RT @DPCgov: ?? Avviso di condizioni meteorologiche avverse del #13aprile per venti di burrasca sulle regioni del Centro-Nord. ?? Possibili ma… - simotopona : RT @DPCgov: ?? Avviso di condizioni meteorologiche avverse del #13aprile per venti di burrasca sulle regioni del Centro-Nord. ?? Possibili ma… - OkayRogerPasso : RT @DPCgov: ?? Avviso di condizioni meteorologiche avverse del #13aprile per venti di burrasca sulle regioni del Centro-Nord. ?? Possibili ma… - HelpOnlus : Dopo le feste oltre al maltempo si riparte, più carichi di prima, con le problematiche insite bei #progettisociali… - filipposentuti : RT @DPCgov: ?? Avviso di condizioni meteorologiche avverse del #13aprile per venti di burrasca sulle regioni del Centro-Nord. ?? Possibili ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Abruzzo Maltempo, in Abruzzo piove da 48 ore: allagamenti sulla costa, grosso albero cade su due auto, tragedia sf ... Meteo Web Meteo della settimana: maltempo sull’Italia con piogge e temporali

Meteo della settimana Nell’Italia ancora blindata causa emergenza Coronavirus torna il maltempo. A rivelarlo sono le previsioni ... registrarsi lungo i settori costieri di Marche e Abruzzo, riporta ...

Sfiorata tragedia a Pescara, pino cade su auto parcheggiate

Si è sfiorata la tragedia ieri a Pescara, dove in via Sacco un grosso pino è caduto su due auto parcheggiate in strada, la caduta dell'albero da attribuirsi al maltempo, che in quel momento ...

Meteo della settimana Nell’Italia ancora blindata causa emergenza Coronavirus torna il maltempo. A rivelarlo sono le previsioni ... registrarsi lungo i settori costieri di Marche e Abruzzo, riporta ...Si è sfiorata la tragedia ieri a Pescara, dove in via Sacco un grosso pino è caduto su due auto parcheggiate in strada, la caduta dell'albero da attribuirsi al maltempo, che in quel momento ...