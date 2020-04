Lazio, Luis Suarez nel mirino: piace anche a Napoli e Atletico Madrid (Di martedì 21 aprile 2020) La Lazio monitora le prestazioni di Luis Suarez: l’attaccante colombiano del Real Saragozza piace anche a Napoli e Atletico Madrid La Lazio ha messo nel mirino Luis Suarez. Non si tratta del fuoriclasse del Barcellona, bensì del ventiduenne colombiano di proprietà del Real Saragozza, club che milita attualmente in Segunda Division ed è gestito dalla famiglia Pozzo. Soprannominato Bisonte, il calciatore è seguito da diversi mesi anche da Napoli e Atletico Madrid. Il suo score stagionale recita 17 gol e 3 assist in 29 gare di campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Lazio - Luis Alberto : «Vogliamo sempre vincere»

Lazio - Luis Alberto in cassaforte : rinnovo e ingaggio da top

Rinnovo Luis Alberto : «Futuro alla Lazio. La Supercoppa è stata strana» (Di martedì 21 aprile 2020) Lamonitora le prestazioni di: l’attaccante colombiano del Real SaragozzaLaha messo nel. Non si tratta del fuoriclasse del Barcellona, bensì del ventiduenne colombiano di proprietà del Real Saragozza, club che milita attualmente in Segunda Division ed è gestito dalla famiglia Pozzo. Soprannominato Bisonte, il calciatore è seguito da diversi mesida. Il suo score stagionale recita 17 gol e 3 assist in 29 gare di campionato. Leggi su Calcionews24.com

FMonderna : RT @eaglelaziale56: Aggiungo che in un Brescia Milan segnò 4 gol in un solo primo tempo pur essendo un rifinitore. Fuoriclasse assoluto. St… - eaglelaziale56 : Aggiungo che in un Brescia Milan segnò 4 gol in un solo primo tempo pur essendo un rifinitore. Fuoriclasse assoluto… - live_serie : ??#Lazio, nel mirino Luis #Suarez: attenzione, non si tratta del bomber del #Barcellona?, ma dell'attaccante del Rea… - Fantacalcio : Calciomercato Lazio: in attacco spunta Luis Suarez - sportli26181512 : Lazio, nome nuovo per l'attacco: piace Luis Suarez (calmi, è l'altro): Lazio, nome nuovo per l'attacco da far salta… -