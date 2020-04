Il lancio dei servizi? Funziona così Tornano Le Iene | stravolte dal

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Questa sera, martedì 21 aprile,in onda Ledopo un lungo stop per coronavirus: appuntamento in prima serata su Italia 1. Alla conduzione ci saranno Giulio Golia, Flippo Roma e Matteo Viviani. La prossima settimana, in nome dell'alternanza, le done: Veronica Ruggeri, Nina Palmeri e Roberta Rei. E TvBlog, a poche ore dalla diretta, anticipa alcuni dettagli curiosi, che svelano quali siano le difficoltà nel condurre Leai tempi del Covid-19. "Non ci sarà il classico studio con il pubblico presente in quanto sono state adottate una serie di precauzioni per limitare al massimo la diffusione del coronavirus", spiega il sito specializzato. E, soprattuto, aggiunge che "i conduttori interverranno con lanci da postazioni differenti, mentre gli inviati si collegheranno delle proprie abitazioni per raccontare il loroo". La rivoluzione, totale, è ...