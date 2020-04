Giorgia Meloni attacca Conte: “Pensa di avere i poteri di Xi Jinping?” (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo gli interventi del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Senato e alla Camera, si è dato il via al dibattimento. Particolarmente dure le parole di Giorgia Meloni, che ha sostanzialmente restituito a Conte la celebre frase con cui il premier ha attaccato lei e Salvini due settimane fa. Per la leader di Fratelli d’Italia, i metodi di Conte sarebbero vicini a quelli cinesi. Meloni: “Lavora con il favore delle tenebre“ Se sembrano parole già sentite, è perché a pronunciarle era stato il premier Conte solo 10 giorni fa. Un attacco frontale, fatto di nomi e cognomi, quelli di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, accusati da Conte di aver mentito sul Mes e di cospirare nell’ombra, mentendo agli italiani. Una frase che evidentemente è rimasta addosso a Giorgia Meloni, che ha approfittato del discorso alle Aule del premier ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Arcuri : «App sarà volontaria». Giorgia Meloni : «Scandalo : agli immigrati no e agli italiani sì»

Di fronte al baratro e lui pensa alle poltrone. Così Giorgia Meloni umilia Conte

