Fase due: le regole per fabbriche e uffici (Di martedì 21 aprile 2020) Qualcuno potrebbe riaprire le porte già il 27 aprile, ma la data vera della fase due resta il 4 maggio. Con una settimana di anticipo rispetto a quella fissata potrebbero tornare al lavoro le industrie manifatturiere del settore tessile e dell’automotive, insieme a cantieri ed edilizia. Tutte imprese dove il rischio di contatto fisico è limitato e quindi sono minori i rischi di contagio in base alla classificazione fatta in base al codice Ateco delle attività. Leggi su vanityfair Clizia Incorvaia esce allo scoperto su Paolo Ciavarro : “Siamo già alla fase due”

Conte fissa le sue regole per la fase due

Coronavirus - via libera alle passeggiate nella fase 2 : si potrà uscire massimo in due (Di martedì 21 aprile 2020) Qualcuno potrebbe riaprire le porte già il 27 aprile, ma la data vera della fase due resta il 4 maggio. Con una settimana di anticipo rispetto a quella fissata potrebbero tornare al lavoro le industrie manifatturiere del settore tessile e dell’automotive, insieme a cantieri ed edilizia. Tutte imprese dove il rischio di contatto fisico è limitato e quindi sono minori i rischi di contagio in base alla classificazione fatta in base al codice Ateco delle attività.

alexbarbera : In Francia Macron simboleggia l’inizio della fase due con la riapertura di scuole e università a partire da maggio.… - graziano_delrio : Contact tracing fondamentale per 'fase due'. Ma per diritti e libertà costituzionali non può bastare un'ordinanza c… - crippa5stelle : Il Governo sta lavorando alla fase due con serietà e responsabilità, così come ha gestito l’emergenza per far ripar… - todorov_denis : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Nel delirio della fase due brillano solo le manette Il 4 maggio negozi e imprese dovreb… - eleitaliana : RT @RaiNews: 'Abbiamo imparato a contenerlo e i nostri concittadini hanno imparato ad attrezzarsi e a fronteggiarlo, a costo di una sostanz… -