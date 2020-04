Enzo Miccio | ‘Non sapevo di aver perso Pechino Express’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di martedì 21 aprile 2020) “Io l’ho appreso all’ultimo minuto, dalla televisione. Nonniente, ero a casa da solo ed ero disperato” cosìcommenta durante una diretta Instagram col settimanale Chi, la finale diExpress che ha incoronato vincitrici Le Collegiali. Il format diExpress infatti prevede uno stratagemma per evitare possibili spoiler sui vincitori. La finale è stata registrata a novembre e poi mandata in onda ad aprile, ma per tutti questi mesi Wedding e Collegiali non hanno dovuto mantenere il segreto perché loro stessi non avevano idea di chi fosse arrivato primo al traguardo. I finalisti infatti girano due diversi finali: uno in cui esultano per la vittori e uno in cui si disperano per la sconfitta. A conoscere il tempo esatto di arrivo al traguardo è solo la produzione che poi monta la puntata finale svelando al ...