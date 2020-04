Covid-19, in Piemonte riaprono gli asili nido: la conferma di Cirio (Di martedì 21 aprile 2020) Covid-19, in Piemonte riaprono gli asili nido: la conferma del governatore Alberto Cirio. “Abbiamo l’obbligo di pensare ai bambini” La ripartenza prevista dalla “Fase 2” nel nostro Paese, prevede una serie di misure da adottare per consentire una ripresa in piena sicurezza. Con il ritorno al lavoro di molte famiglie, si pone il problema dei … L'articolo Covid-19, in Piemonte riaprono gli asili nido: la conferma di Cirio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - buste di plastica per dividere il reparto Covid nell’ospedale di Asti : il servizio sulla sanità in Piemonte di Report

Piemonte : gli anziani infettati nelle RSA dai pazienti COVID-19

Covid-19 - mappa regione per regione : al Nord tornano a crescere i contagi - boom in Piemonte (Di martedì 21 aprile 2020)-19, ingli: ladel governatore Alberto. “Abbiamo l’obbligo di pensare ai bambini” La ripartenza prevista dalla “Fase 2” nel nostro Paese, prevede una serie di misure da adottare per consentire una ripresa in piena sicurezza. Con il ritorno al lavoro di molte famiglie, si pone il problema dei … L'articolo-19, ingli: ladiproviene da www.inews24.it.

reportrai3 : Emergenza #Covid_19 in #Piemonte, qualcosa non è andato come sperato #Report da rivedere: 'Il pasticcio piemontese… - reportrai3 : Ospedale Cardinal Massaia di Asti. A dividere i letti che ospitano malati Covid dagli infermieri che senza area di… - reportrai3 : #Report questa sera arriva in anticipo! Sintonizzatevi alle 21.10 su @RaiTre ?#Ferrari dalle automobili alla sa… - BrunoMaggi : RT @reportrai3: Emergenza #Covid_19 in #Piemonte, qualcosa non è andato come sperato #Report da rivedere: 'Il pasticcio piemontese', di @E… - alcinx : RT @CAI150: Covid-19, il Cai Piemonte dona 2mila euro al CNSAS Piemonte! L'atto di generosità ha permesso ai volontari di dotarsi dei dispo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Piemonte Coronavirus in Piemonte, il punto del 19 aprile: 77 decessi e + 563 positivi al Covid-19 Quotidiano Piemontese Coronavirus, l’Asl To3 riapre gli ambulatori per le vaccinazioni

Dopo alcune settimane di stop, la Asl To3 riapre gli ambulatori per le vaccinazioni dei più piccini, che era stato interrotto a causa dell’emergenza coronavirus. Tutti i genitori dei bambini ... Basta ...

Mappa del rischio di Fondazione Gimbe: "Il Trentino è nell'area calda, alta percentuale di contagi"

COVID-19: posizionamento delle Regioni in relazione a prevalenza e ad incremento ... 12,2% di Lombardia ed Emilia-Romagna al 26,4% del Piemonte. Il Friuli-Venezia Giulia si colloca invece nell’area ...

Dopo alcune settimane di stop, la Asl To3 riapre gli ambulatori per le vaccinazioni dei più piccini, che era stato interrotto a causa dell’emergenza coronavirus. Tutti i genitori dei bambini ... Basta ...COVID-19: posizionamento delle Regioni in relazione a prevalenza e ad incremento ... 12,2% di Lombardia ed Emilia-Romagna al 26,4% del Piemonte. Il Friuli-Venezia Giulia si colloca invece nell’area ...