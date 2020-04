Covid 19: i rischi tra le pieghe dei Decreti (Di martedì 21 aprile 2020) Senza correttivi, il poderoso “salvagente” per le imprese potrebbe riservare sorprese rilevanti di Ivo Allegro e Salvatore Rocco L’emergenza economica connessa al Covid 19 ha richiesto il varo di misure eccezionali, con i due DL n. 17 (“Cura Italia”) e n. 23 (“Decreto Liquidità”), per dare liquidità alle imprese mediante l’intermediazione delle banche, supportate ora sia dalla Sace S.p.A. che dal Fondo Centrale di Garanzia, quali garanti. Nel delineare una rilevante moratoria e un deciso potenziamento degli strumenti di garanzia a supporto di un accesso ampio al credito, non si è, forse, tenuto in debito conto: (i) gli usi potenzialmente distorti di tale arsenale creditizio (come osservato anche dai Procuratori Francesco Greco e Giovanni Melillo); (ii) i rischi penali ... Leggi su ildenaro Il Rapporto Globale sulle Crisi Alimentari ne rivela la portata mentre il COVID-19 espone i paesi vulnerabili a nuovi rischi

Salvini da Giletti mischia Covid e pensioni : “Sopra i 65 anni sei a rischio ma per una legge recente puoi lavorare fino a 67 anni. Bizzarro”

"Il Covid-19 non si prende al supermercato né per contatto con gli oggetti. Rischi minimi" (Di martedì 21 aprile 2020) Senza correttivi, il poderoso “salvagente” per le imprese potrebbe riservare sorprese rilevanti di Ivo Allegro e Salvatore Rocco L’emergenza economica connessa al19 ha richiesto il varo di misure eccezionali, con i due DL n. 17 (“Cura Italia”) e n. 23 (“Decreto Liquidità”), per dare liquidità alle imprese mediante l’intermediazione delle banche, supportate ora sia dalla Sace S.p.A. che dal Fondo Centrale di Garanzia, quali garanti. Nel delineare una rilevante moratoria e un deciso potenziamento degli strumenti di garanzia a supporto di un accesso ampio al credito, non si è, forse, tenuto in debito conto: (i) gli usi potenzialmente distorti di tale arsenale creditizio (come osservato anche dai Procuratori Francesco Greco e Giovanni Melillo); (ii) ipenali ...

RaiNews : Nel mirino dell'Agcom, in particolare, 'la diffusione di contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili… - Agenzia_Ansa : La #scuola non riprende. Azzolina: 'Troppi rischi' #Covid_19 #ANSA @AzzolinaLucia - infoitinterno : Coronavirus, «Il covid-19 non si prende nei supermercati, i rischi con il contatto con la spesa sono bassissimi» - DonatellaPersic : RT @MISE_GOV: #COVID19 @GDF @AGCOMunica @MinisteroSalute Linea Diretta #Anticontraffazione: in caso di #acquisto di articoli #contraffatti… - redin20righe : Covid-19, petrolio giù e sale il grano. Agricoltura italiana contro rischi crisi alimentare -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rischi Covid-19: quanti lavoratori sono a rischio? Sei milioni e mezzo (se escludiamo sanità e commercio alimentare) Il Sole 24 ORE Coronavirus, Fontana: Sulle Rsa non ho commesso errori

noi abbiamo posto delle condizioni assolutamente rigorose - ha aggiunto - Tanto è vero che solo 15 su 705 Rsa che ci sono in Lombardia hanno aderito a questa proposta. Le condizioni erano che i locali ...

Coronavirus, Oms prende le distanze da Ricciardi (consulente ministro Salute): «Non ci rappresenta». Salvini: «Si dimetta»

Per la precisione davanti alle telecamere di Rainews24, durante un'intervista in tema coronavirus a Ranieri Guerra ... (AGI - Agenzia Italia) Differenziare le aree per livello di rischio è giusto, ...

noi abbiamo posto delle condizioni assolutamente rigorose - ha aggiunto - Tanto è vero che solo 15 su 705 Rsa che ci sono in Lombardia hanno aderito a questa proposta. Le condizioni erano che i locali ...Per la precisione davanti alle telecamere di Rainews24, durante un'intervista in tema coronavirus a Ranieri Guerra ... (AGI - Agenzia Italia) Differenziare le aree per livello di rischio è giusto, ...