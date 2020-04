Cisterna: la Conit dona 300 mascherine per gli over 65 (Di martedì 21 aprile 2020) Trecento mascherine anti Covid-19 per gli over 65 di Cisterna in stato di disagio sociale. La Conit, Consorzio Italiano di Lavoro, con sede a Cisterna ma operante nel Lazio e in tutta Italia, specializzata nella gestione della logistica e servizi in generale per le aziende, quest’oggi ha donato al Comune di Cisterna un primo lotto di circa 300 mascherine anti virus. La donazione del Conit di Cisterna La donazione è stata consegnata nelle mani di Michela Riggi, responsabile del C.O.C., Centro Operativo Comunale, ovvero l’ufficio di coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione attivato in seguito all’emergenza Coronavirus. La particolarità della donazione tuttavia sta nella scelta di destinare le mascherine in via prioritaria agli over 65 in stato di disagio socio-economico. Leggi anche: Cisterna: positivo al virus ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 aprile 2020) Trecentoanti Covid-19 per gli65 diin stato di disagio sociale. La, Consorzio Italiano di Lavoro, con sede ama operante nel Lazio e in tutta Italia, specializzata nella gestione della logistica e servizi in generale per le aziende, quest’oggi hato al Comune diun primo lotto di circa 300anti virus. Lazione deldiLazione è stata consegnata nelle mani di Michela Riggi, responsabile del C.O.C., Centro Operativo Comunale, ovvero l’ufficio di coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione attivato in seguito all’emergenza Coronavirus. La particolarità dellazione tuttavia sta nella scelta di destinare lein via prioritaria agli65 in stato di disagio socio-economico. Leggi anche:: positivo al virus ma ...

