Ciclismo, Giulio Ciccone dopo l’impresa sui rulli: “Amo soffrire nelle prove lunghe, ma la realtà virtuale resta tale…” (Di martedì 21 aprile 2020) Un Giulio Ciccone in versione “Ironman” verrebbe da dire. Sì perché il corridore abruzzese, costretto a rimanere a casa per via dell’emergenza sanitaria globale, si è cimentato sui rulli e ha scalato “L’Everest”. Di fatto l’alfiere della Trek-Segafredo ha percorso nella giornata di domenica ben dieci volte l’Alpe di Zwift, ovvero la versione virtuale dell’Alpe d’Huez: 12,2 chilometri per ogni salita con una pendenza media dell’8,5% e ben 1.035 metri di dislivello per ogni singola ascesa. Uno sforzo disumano quello a cui si è sottoposto il 25enne, che vestì l’anno scorso la maglia gialla al Tour de France. Ciccone, infatti, è stato capace di superare un dislivello complessivo di ben 10.392 metri e, considerando che il tetto del mondo (l’Everest) è a 8848 metri ... Leggi su oasport Ciclismo - Giulio Ciccone scatenato : pedala 11 ore sui rulli e “scala l’Everest”! 10.400 metri di dislivello - 11 Alpe d’Huez

Un Giulio Ciccone in versione “Ironman” verrebbe da dire ... Infatti un giorno farò l’Ironman, però avrei il punto debole nella prova a nuoto perché non dico che annegherei, ma quasi…“, confessa il ...

Giulio Ciccone in diretta: #acasacongazzetta oggi alle 19 su Instagram

Oggi è la volta di Giulio Ciccone, corridore abruzzese della Trek Segafredo, protagonista di un'impresa eccezionale: ha simulato la scalata dell'Everest sui rulli di casa con uno sforzo di oltre 11 ...

