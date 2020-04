Can Yaman | potremmo non rivederlo in TV quest’estate | ecco perché

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 21 aprile 2020) Brutte notizie per le fan di Can. Anche noi di “Non Solo Riciclo” avevamo riportato con gioia l’annuncio di Mediaset che quest’estate Canale 5, dopo il successo riscosso l’estate scorsa da “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore” (Dolunay) con Can ed Ozge Gurel, al posto di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi avrebbe trasmesso “Erkenci Kus”. Sì, proprio la famosa soap che vede protagonisti Can e Demet Ozdemir (e che aveva fatto sognare anche le telespettatrici italiane)! Alcuni siti web, invece, hanno comunicato che probabilmente non sarà così. La causa è da ricercare anche in questo caso nel Coronavirus, che ha bloccato le riprese e i doppiaggi. Anziché “Erkenci Kus” dovrebbe andare in onda un’altra soap turca, “Sevgili Geçmiş”, ...