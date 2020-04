Caffo: l'amaro Petrus, poi un nuovo marchio. E l'impegno anti Covid: uno spray per sanificare le mascherine (Di martedì 21 aprile 2020) La storica azienda Gruppo Caffo 1915, che tra i suoi marchi annovera l'amaro del Capo, ha riconvertito una parte della... Leggi su today Amaro del Capo - il gruppo Caffo 1915 compra il marchio olandese Petrus Boonekamp (Di martedì 21 aprile 2020) La storica azienda Gruppo1915, che tra i suoi marchi annovera l'del Capo, ha riconvertito una parte della...

Today_it : Caffo: l'amaro Petrus, poi un nuovo marchio. E l'impegno anti Covid: uno spray per sanificare le mascherine… - ANientedimeno : Petrus Boonekamp: l'amaro olandese entra nel Gruppo Caffo. ?? Complimenti per l'acquisizione! #Caffo #Petrus - malubor1 : RT @pietrodeleo: Una bella notizia in questi giorni maledetti. Il Gruppo Caffo (Amaro del Capo) ha acquistato l'azienda che produce il Petr… - mariadmarzano : RT @pietrodeleo: Una bella notizia in questi giorni maledetti. Il Gruppo Caffo (Amaro del Capo) ha acquistato l'azienda che produce il Petr… - silvanhoe : RT @pietrodeleo: Una bella notizia in questi giorni maledetti. Il Gruppo Caffo (Amaro del Capo) ha acquistato l'azienda che produce il Petr… -

Ultime Notizie dalla rete : Caffo amaro Vecchio Amaro del Capo non si ferma, dopo il Petrus un’altra acquisizione | L’Economia lunedì gratis Corriere della Sera Semplificare: ecco la parola chiave che accende la Fase 2 L’Economia gratis lunedì

Si tratta di aziende che sono diventate elemento identitario delle nostre comunità. Ma non possiamo farcela se continuiamo a dover correre nel mondo con il freno a mano tirato».Infine l’orgoglio dei ...

Da Berlusconi a Benetton la crisi per il coronavirus non ferma le acquisizioni

E noi stiamo già valutando il prossimo». Anche la Campari della famiglia Garavaglia sta valutando possibili acquisizioni. Del resto, il settore si presta al consolidamento: la famiglia Caffo (Amaro ...

Si tratta di aziende che sono diventate elemento identitario delle nostre comunità. Ma non possiamo farcela se continuiamo a dover correre nel mondo con il freno a mano tirato».Infine l’orgoglio dei ...E noi stiamo già valutando il prossimo». Anche la Campari della famiglia Garavaglia sta valutando possibili acquisizioni. Del resto, il settore si presta al consolidamento: la famiglia Caffo (Amaro ...