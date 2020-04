Borse in rosso. Continua il crollo del petrolio, spread sopra i 250 punti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Borsa 21 aprile 2020. Il crollo del petrolio Continua. In ripresa il contratto Wti in scadenza a maggio. MILANO – Borsa 21 aprile 2020. E’ stata una giornata negativa per i mercati che hanno pagato lo shock del petrolio. Il crollo Continua con il contratto Wti con scadenza a giugno ha registrato una nuova perdita fino sotto la soglia di 10 dollari, dimezzando il proprio valore. In leggera crescita, invece, i numeri di quello con consegna a maggio che è ritornato positivo. Sessione negativa anche per il Brent. Il riferimento europeo ha ceduto oltre il 25% scendendo sotto i 20 dollari. Numeri negativi che confermano l’impatto negativo avuto dal coronavirus in questo settore. Borsa in rosso Il crollo del petrolio ha avuto effetti negativi anche sulla Borsa europea. La peggiore è stata Francoforte con un -3,9%. Male Milano che, dopo una partenza ... Leggi su newsmondo Piazza Affari in profondo rosso con le altre borse europee

