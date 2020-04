Bonus assunzione donne 2020 (Di martedì 21 aprile 2020) L'Inps conferma! Il Bonus per l'assunzione delle donne disoccupate ed inoccupate da almeno 6 mesi è stato confermato. Bonus assunzione donne 50% confermato anche per il 2020Come funziona il BonusIn quali regioni si può usufruire del beneficioBonus assunzione donne 50% confermato anche per il 2020Torna su Si tratta della possibilità per i datori di lavoro di assumere donne disoccupate e/o inoccupata potendo fruire di uno sgravio sul versamento dei contributi previdenziali pari al 50%. Per potere usufruire del Bonus non vi sono limiti in merito all'età della donna da assumere. Come funziona il BonusTorna su Al fine di contrastare la disoccupazione femminile soprattutto in alcune aree del paese lo Stato ha previsto che nel caso in cui un datore di lavoro decida di assumere una ... Leggi su studiocataldi Bonus assunzione donne 2020

Crollano le assunzioni a Olbia, da gennaio 6mila in meno. E il Comune pubblica il bando per il bonus degli 800 euro

Dati fortemente negativi che inquietano non poco il sindaco Settimo Nizzi. Ho scritto al presidente della Regione Cristian Solinas per evidenziare che, sul territorio di Olbia, la situazione è critica ...

