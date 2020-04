Bari | medico morto di coronavirus I colleghi | “Da 30 anni era un riferimento in ospedale”

criccicracci : RT @Borderline_24: #Coronavirus, l'#Asl Bari ricorda il #Medico morto: 'Non si è mai tirato indietro, sempre disponibile' - PugliaStream : Puglia, crollo dei contagi: 38 nuovi casi da ieri. Dieci i decessi. Morto un medico, è il secondo in Puglia - Borderline_24 : #Coronavirus, l'#Asl Bari ricorda il #Medico morto: 'Non si è mai tirato indietro, sempre disponibile'… - Quoti_Puglia : Puglia, crollo dei contagi: 38 nuovi casi da ieri. Dieci i decessi Morto un medico, è il secondo in Puglia… - Borderline_24 : #Coronavirus, #Anelli dopo morte del medico: 'La #Regione Puglia aumenti numero #Tamponi' -

Bari medico Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bari medico