Zingaretti | a Genzano aperta prima Rsa Covid pubblica

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 aprile 2020) Roma – “Nella Regione Lazio abbiamo creato Rsaper ospitare esclusivamente pazienti positivi al coronavirus che non necessitano di cure ospedaliere, secondo le valutazioni mediche. In questo modo c’e’ una separazione da tutti gli altri ospiti della Rsa. Oggi apre laRsa”. Cosi’ in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zigaretti.