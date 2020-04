Trivulzio | medici e infermieri interrogati | “Minacce se usavamo mascherine e anziani non

Leggi su fanpage

(Di lunedì 20 aprile 2020) Iniziati gli interrogatori, in qualità di persone informate sui fatti, deidel Pio Albergodi Milano, storico ente assistenziale al centro dell'inchiesta per omicidio colposo ed epidemia colposa per l'elevato numero di decessi tra gliospiti. In mattinata ispezione dei carabinieri del Nas in una casa di riposo di Merate, gestita dal Pat, e nelle strutture perdi altre province lombarde.