Strage in Nuova Scotia, almeno 16 persone uccise nel corso di una sparatoria. Tra loro anche una poliziotta (Di lunedì 20 aprile 2020) Un uomo di 51 anni, abbigliato come un poliziotto, ha ucciso 16 persone in Nuova Scotia (Canada) prima di essere a sua volta ucciso dagli agenti. Tra le vittime c’è anche una poliziotta La regione della Nuova Scotia (Canada) è sotto shock per quanto accaduto poche ore fa. Un uomo di 51 anni, vestito da … L'articolo Strage in Nuova Scotia, almeno 16 persone uccise nel corso di una sparatoria. Tra loro anche una poliziotta NewNotizie.it. Leggi su newnotizie L’uomo accusato della strage di Christchurch - in nuova Zelanda - si è dichiarato colpevole di tutte le accuse

