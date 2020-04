Speranza: "Pronti alla 'fase 2' ma il pericolo non è scampato" (Di lunedì 20 aprile 2020) Attenzione ad immaginare che il pericolo sia scampato, “se compiamo questo errore vanifichiamo i sacrifici enormi fatti dalle persone e dalle imprese”, sacrifici che “ci hanno consentito di salvare la vita a migliaia di persone”. In una intervista a “Circo Massimo” su Radio Capital, il ministro della Salute Roberto Speranza fa il punto sull'emergenza coronavirus. "Vedere le fosse comuni in America – ricorda - dà il senso della tragedia che coinvolge tutto il mondo”. LA fase 2 "Il 4 maggio è la data attorno alla quale ricostruire. Presto, spero, avremo un incontro con le parti sociali – continua il ministro - per irrobustire gli accordi precedenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il protocollo del 14 marzo sottoscritto da governo, sindacati e imprenditori ci ha dato un documento unico per le imprese di ... Leggi su agi Coronavirus - vertice tra Conte - Di Maio - Speranza e Borrelli : “Pronti ad adottare nuove misure”

La battaglia però non è già vinta". "Già oggi ci sono differenze tra le Regioni – osserva Speranza - abbiamo un ordinamento che dà spazio all'autonomia per le differenze che ci sono tra territori. La ...

... dall’essere pronti alla Fase 2. Il Paese ha bisogno di ripresa, ma non con questa fretta. Non abbiamo idea di quando ci sarà l’ultima infezione. Il 4 maggio è un’altra data di speranza ma senza ...

