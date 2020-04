Scamacca sogna la Nazionale | «Non ci penso | però…»

Leggi su calcionews24

Gianluca, attaccante dell'Ascoli, racconta la sua stagione: ecco le parole del bomber dei marchigiani Gianluca, attaccante dell'Ascoli, ha parlato della sua stagione e dei suoi sogni a Il Corriere dello Sport.– «Spero che tutto torni come prima, se non meglio, però è difficile in questo momento fare delle previsioni. L'unica cosa che si può fare è pensare alla nostra salute. Le porte chiuse? Hanno poco senso, i tifosi sono l'energia principale di questo sport. Capisco però che ci si debba adeguare alla situazione e al momento che stiamo vivendo.? Ho tanto da lavorare, sinceramente non ci. Ovvio che se arrivasse la convocazione sarebbe un sogno».