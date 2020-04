Sarà un mix di ansia e speranza a segnare il nuovo inizio

Leggi su agi

(Di lunedì 20 aprile 2020) Siamo davvero pronti per la Fase 2? Il peggio è in parte cosa passata e quello che appare essere per tanti aspetti un, sembra avvicinarsi sempre di più. Ma davvero abbiamo già elaborato la condizione che ci ha costretti in casa sino a oggi? Come si sta preparando la nostra mente alcorso delle cose? Quali le attenzioni da prendere per affrontare senza ricadute psicologiche questo momento? Per l'Ordine degli psicologi della Sicilia i processi di elaborazione degli accadimenti non sono immediati, hanno bisogno di tempo e hanno bisogno di una distanza. "Siamo ancora troppo immersi - secondo lo psicoterapeuta Calogero Lo Piccolo - dentro le condizioni determinate dalla quarantena per poter pensare di avere avviato un qualche processo elaborativo". Per di più, tutto è accaduto in termini "talmente repentini che probabilmente ...