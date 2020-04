Salerno | carabinieri arrestano pregiudicato per possesso di armi e droga

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continuano serrati i controlli deisu tutto il territorio, non solo per l’emergenza Covid ma per la consueta prevenzione dei reati in genere. Una veloce attività investigativa dei militari ha portato a sospettare di detenzione di materiale illecito un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine. Il 31enne salernitano C.L. è stato pertanto sottoposto a perquisizione all’interno della propria abitazione. Le operazioni, avvenute nella serata di domenica scorsa, hanno portato al rinvenimento di: una pistola Beretta 35 cal. 7,65 con matricola abrasa, funzionante, completa di serbatoio e due cartucce inesplose. Circa 8 grammi fra hashish e marijuana, più bilancino e materiale per il confezionamento. Il soggetto è stato arrestato e associato alla Casa Circondariale diin ...