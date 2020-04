Saipem | con Rfi avvia secondo lotto Alta Velocità Brescia-Verona

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) Milano, 20 apr. (Adnkronos) – Il consorzio Cepav due per l’velocità, in cuidetiene una partecipazione pari al 59,09 % e di cui ha la leadership operativa, ha ricevuto da Rfi (Fs Italiane) la “formale comunicazione che notifica l’avvenuta assegnazione e disponibilità di un’ulteriore tranche di risorse finanziarie per la realizzazione delcostruttivo della trattaVelocità/CapacitàEst –del valore complessivo di circa 514 milioni di euro, di cui la quota di competenzaè pari a circa 304 milioni di euro”. Lo fa sapere una nota. “Rete Ferroviaria Italiana non si è mai fermata e non lo ha fatto neanche durante l’emergenza Covid-19”, afferma Maurizio Gentile, amministratore delegato e dg di Rfi. “L’assegnazione dei ...