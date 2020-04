Regolarizzare i migranti per una società più umana (Di lunedì 20 aprile 2020) Vogliamo cominciare a costruire una società più umana? A cambiare il paradigma economicista, sovranista ed ipocrita - imposto da una destra becera -contro cui noi sinistra non abbiamo abbastanza lottato? A mettere al primo posto la salute e la giustizia sociale? C’è un banco di prova che dirà quanto è forte la volontà in chi oggi governa il Paese: si chiama regolarizzazione dei migranti. Che sono prima di tutto persone, che vivono in condizioni disumane a cui va data dignità in nome di quel valore che tanti invochiamo: valore della vita e giustizia sociale. Poi si dà il caso che in questo contesto, come è ben chiaro a tutti, ci sia una convenienza tutta nostra, di tutto il paese per ragioni sanitarie ed economiche che queste persone escano dal limbo in cui sono costretti dai tuguri che sono loro riservati. ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Bonino : “Ecco perché regolarizzare i migranti”

La bozza della legge per regolarizzare i migranti per il lavoro nei campi

