PS5 in un video che mostra una carrellata di splendidi design ispirati al DualSense (Di lunedì 20 aprile 2020) Sony ha svelato le specifiche tecniche di PS5 e il nuovo controller DualSense. Tuttavia, una domanda rimane ancora senza risposta: quale sarà l'aspetto della nuova console?La compagnia giapponese non ha ancora svelato completamente la console e secondo recenti rumor potrebbe esserci un reveal a maggio. I fan, in attesa di scoprire quale sarà il "look" di PS5 si stanno dando da fare, mostrando le proprie creazioni.Dopo il reveal del DualSense, gli appassionati stanno provando a immaginare le loro PS5 ispirate al design del controller, quindi in rete circolano delle PS5 caratterizzate dal bianco e nero. Ora, un nuovo video caricato su YouTube, ci presenta un riassunto delle migliori creazioni "in stile DualSense".Leggi altro... Leggi su eurogamer Il DualSense di PS5 e il DualShock 4 a confronto nella video analisi di Digital Foundry

PS5 : Digital Foundry torna con una nuova analisi video sulle specifiche tecniche tra cui chip audio - ssd e retrocompatibilità

PS5 : ecco un esilarante video parodia della presentazione di Mark Cerny (Di lunedì 20 aprile 2020) Sony ha svelato le specifiche tecniche di PS5 e il nuovo controller. Tuttavia, una domanda rimane ancora senza risposta: quale sarà l'aspetto della nuova console?La compagnia giapponese non ha ancora svelato completamente la console e secondo recenti rumor potrebbe esserci un reveal a maggio. I fan, in attesa di scoprire quale sarà il "look" di PS5 si stanno dando da fare,ndo le proprie creazioni.Dopo il reveal del, gli appassionati stanno provando a immaginare le loro PS5 ispirate aldel controller, quindi in rete circolano delle PS5 caratterizzate dal bianco e nero. Ora, un nuovocaricato su YouTube, ci presenta un riassunto delle migliori creazioni "in stile".Leggi altro...

Eurogamer_it : #PS5: ecco un video che riassume le varie creazioni dei fan ispirate al #DualSense. - BKTPGroup : #PS5: altri nuovi concept design mostrati in un video - Tom's Hardware Italia PS5: altri nuovi concept design mostr… - Multiplayerit : PS5, nuovi concept design in video: ecco come potrebbe essere la console Sony - HANIEXE : ragazzi buone notizie dopo 10 anni ho convinto mio padre a comprarmi un nuovo pc ci voleva una pandemia... ?? adesso… - FoxerDelta : Sono così annoiato che mi sto guardando i video di presentazione delle PlayStation vecchie. #PS5 #Quarantine #PlayStation -