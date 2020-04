Patrizia Magnoni si insedia come d.g. del Comune di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 aprile 2020)si è ufficialmentetadirettore generale deldi. Napoletana di nascita ma originaria di Rutino (Salerno) a Palazzo San Giacomo ha già ricoperto il ruolo di segretario generale. La funzionaria vanta un lungo curriculum nelle amministrazioni locali. Dopo la laurea con 110 e lode in giurisprudenza all’Università Federico II, è stata segretario comunale in Provincia di Rieti per sei anni, dall’83 all’89. Nel 1990 il rientro in Campania: è stata segretario generale anche di Nola, Forio, Sant’Antimo, Frattamaggiore. Ora il prestigioso incarico di segretario generale reggente presso il capoluogo di Regione. L'articolosid.g. deldiproviene da Ildenaro.it.