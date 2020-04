Parco Colosseo celebra Natale Roma aprendo porte virtuali restauro

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 aprile 2020)– In occasione deldiilarcheologico delapre virtualmente i suoi cancelli con una speciale visita ad alcuni dei cantieri die manutenzione in programma nel corso del 2020. “Sulla scia delle altre iniziative di successo organizzate per le campagne #laculturanonsiferma e #iorestoacasa- si legge in una nota del- domani 21 aprile con foto e video vi accompagneremo virtualmente nell’Arco di Tito, cammineremo su mosaici e marmi antichi, scopriremo il progetto di anastilosi degli anni Trenta al Tempio di Vesta, saliremo a 40 metri dal suolo fino alla statua di S. Pietro sulla Colonna Traiana e visiteremo da vicino l’Arco di Settimio Severo. Ilarcheologico delcomprende oltre all’Anfiteatro Flavio e la Domus Aurea, le aree del Forono e del Palatino in cui si ritrovano le tracce delle origini di ...