Paola Perego massacra Barbara D’Urso e i suoi programmi

Leggi su solodonna

(Di lunedì 20 aprile 2020) A quanto pare traD’Urso non scorrerebbe buon sangue, come mai? Attraverso Instagram infatti laha commentato icondotti dalla D’Urso.. La questione di cui parliamo nasce da un lungo post pubblicato da Lucio Presta, marito di, in cui l’uomo esprime un giudizio tutt’altro che positivo suicondotti proprio daD’Urso. Ma perché tanto astio? Come mai questo commentoArticolo completo:D’Urso e idal blog SoloDonna